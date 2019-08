Babyboom onder katten door warm weer

Stik­stof-be­sluit mogelijk bedreiging voor bouw Reevedorp bij Kampen

27 augustus Net als tientallen andere bouwplannen in Nederland kan ook het plan voor de bouw van 600 woningen in het nieuwe Reevedorp bij Kampen geheel of deels sneuvelen door het ‘PAS-besluit’ dat de Raad van State eind mei nam. Ook de blijvende openstelling van de vaarroute over de hoogwatergeul Reevediep is nog niet zeker. Veel zal afhangen van een nieuwe zitting over bezwaren tegen de eerste herziening van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid, die later dit jaar wordt gehouden.