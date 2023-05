Backpacken op je 81ste, op de duo-scootmobiel: ‘Ik kan nog wel een tijdje mee’

Doorstro­ming huurwonin­gen in IJsselmui­den stokt: ‘We hebben nieuwbouw­pro­jec­ten hard nodig’

IJsselmuiden snakt – net als de rest van Nederland – naar nieuwe woningen. Met een toost en een barbecue viert woningcorporatie Beter Wonen de officiële oplevering van een tweede nieuwbouwcomplex aan de Drostenstraat, maar tegelijkertijd zijn er bij directeur Hendrik Hoogenkamp zorgen over de woningbouw in het dorp. ,,We kijken tegen 30 procent hogere kosten aan en de doorstroming stokt.’’