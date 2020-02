Be Part ziet het niet meer zitten in Kampen

Be Part in Kampen houdt op te bestaan. Subsidie krijgt de werkgroep niet meer en met een dalend aantal vrijwilligers wordt het steeds moeilijker de activiteiten in de benen te houden voor gezinnen met een minimaal inkomen. Op 1 maart stopt Be Part er mee.

De werkgroep begon in 2014 als steun in de rug voor gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen. Ontspanning, plezier, ontmoeting en iets nieuws ervaren waren de uitgangspunten. Na anderhalf jaar stonden ongeveer dertig gezinnen op de lijst van Be Part terwijl er op dat moment zo'n 500 families voor hulp in aanmerking zouden komen. Workshops en cursussen genoeg, maar het bleek wel lastig die gezinnen te vinden. Daarom riep Be Part in de media Kampenaren op met namen en adressen te komen van minima die een steuntje in de rug goed konden gebruiken.

Uitjes voor minima

Be Part profileerde zich de laatste jaren steeds meer als werkgroep die gezinnen wilde betrekken bij de maatschappij. Met subsidies, giften en donaties van gemeente, bedrijven en particulieren was de gedachte ‘mooie evenementen‘ te organiseren of aan te sluiten bij bestaand aanbod. Via sociale media informeerde Be Part ook over uitjes, kortingen en voorzieningen waar minima met kinderen gebruik van kunnen maken. Augustus deelde de werkgroep nog kledingpakketten uit van een stichting voor kansarme kinderen. Op de lijst van Be Part stonden toen 70 gezinnen.