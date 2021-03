Bedrijfsbus klapt op auto, file op de N50

Check jouw plaats KAART | Oost-Nederland gaat niet mee met de landelijke daling, aantal coronabe­smet­tin­gen stijgt juist

16 maart In tegenstelling tot de landelijke cijfers zijn in IJsselland, Flevoland en Noord-en-Oost Gelderland de afgelopen 24 uur meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Zwartewaterland blijft het zorgenkindje van de regio en is net niet de slechtste van heel Nederland.