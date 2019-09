Bedrijfsbus met acetyleen gaat in vlammen op in Kampen

videoEen bedrijfsbus is gisteravond grotendeels uitgebrand op de Rolklaver in Kampen. De melding van de brand was om even voor half twaalf. In het busje bleek een fles acetyleen te staan. Om ontploffingsgevaar te voorkomen werd die fles gekoeld. Daardoor kon voorkomen worden dat deze vlam vatte. Volgens de brandweer is er geen gevaar geweest voor de omgeving.