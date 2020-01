Bedrijfsongeval in Kampen: man valt 10 meter naar beneden, slachtoffer met hijskraan uit gebouw gehaald

Bort Koelewijn en Rob van de Weerd gaan theater in met Dit is Kampen

13:58 Burgemeester Bort Koelewijn en ras-Kampenaar Rob van de Weerd hebben een rol bij de theatershow ‘Dit is Kampen’. Roelof de Vries, Jan Dirk van der Burg en Marcel van Roosmalen kijken bij hun voorstelling wat typisch is voor Kampen en of de Kampenaar anders is dan de gemiddelde Nederlander.