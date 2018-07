Bedrijven Spoorlanden zonder water door leidingbreuk

Buitenland­se chauffeurs wachten uren in hitte na grote brand in Kampen

15:18 Bedrijventerrein Haatland in Kampen is weer toegankelijk. De wegafzettingen na de grote brand bij Recycling Kampen zijn weggehaald. Tot opluchting van de vele vrachtwagenchauffeurs die noodgedwongen urenlang in de hitte moesten wachten.