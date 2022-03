Beent Keulen (72) uit IJsselmuiden begon in 1986 als raadslid en stopt nu: ‘We hadden meer de straat op moeten gaan’

Onderdijks in Kampen krijgt voorlopig geen winkels of horeca

Nieuwbouwwijk Het Onderdijks blijft vooralsnog verstoken van alle vormen van voorzieningen, zoals horeca of winkels. Een appartementencomplex aan De Waker was eigenlijk voorzien als de plek waar kleinschalige horeca of winkels konden komen, maar het is de gemeente niet gelukt om daar één of meerdere exploitanten voor te vinden. ,,Het is aan de markt om het op te pakken, maar de markt pakt het niet op’’, oordeelt wethouder Albert Holtland.

20 maart