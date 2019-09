Begraafplaats Kampen even minder groen vanwege groot onderhoud

,,We zijn in totaal vijf jaar bezig, elke keer in etappes’’, legt Jan van de Berg, voorman van de begraafplaats uit. ,,Elk jaar doen we een stukje, dit is het derde jaar dat we bezig zijn. Eind volgende week hopen we de werkzaamheden voor dit jaar te hebben afgerond.’’ Bezoekers worden bij de ingang van de begraafplaats middels een briefje op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en de mogelijke overlast die het met zich mee kan brengen.