Begrip, schrik en vraagtekens bij voorgestelde bezuinigingen in Kampen

Cultuur

Er ligt een voorstel om de totale bijdrage (nu 8,5 miljoen) van de gemeente aan de vijf grote cultuurinstellingen te verlagen met een half miljoen per jaar. Volgens Jelle Wouda, directeur van de Stadsgehoorzaal, is dat de grootste bezuiniging op cultuur die er ooit is geweest. ,,Dat voelt als heel erg heftig, als een mokerslag. Natuurlijk is ons de realiteit duidelijk, we zien dat de gemeente in zwaar weer zit. Het is nu aan ons om inzichtelijk te maken waar geld boven water kan komen, en wat de consequenties daarvan zijn. Dan is het aan de raad om een afweging te maken en een oplossing te kiezen. Wij zijn in 2014 zelfstandig geworden en hebben toen ook moeten bezuinigen. We hebben het nu voor mekaar.’’ Wat de eventuele gevolgen voor het verlagen van de cultuursubsidie is, weet ook Hendrik Jan Houtsma, directeur van Quintus nog niet. ,,Dit is nog een voorstel, waarbij ons is gevraagd om ook mee te denken. De vraag is tot hoever dat kan, dat moeten we eerst goed onderzoeken. Onze bedrijfsvoering is nu strak geregeld. Het kan haast niet anders dat het publiek ook last gaat krijgen van een eventuele bezuiniging.’’