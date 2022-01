Beheerder Robert treurt om vernield voedselpark in Kamper wijk Brunnepe: ‘Het waren heel jonge kinderen’

Hettie uit IJsselmui­den woest omdat kat Derk is beschoten: ‘Er zitten drie kogels in’

Een nachtmerrie voor Hettie Schuring uit IJsselmuiden. De familiekat Derk is beschoten tijdens zijn ommetje door de buurt. Drie kogels zitten er in het lichaam van het oude beestje (13). De vraag is of hij dit zal overleven. Schuring heeft aangifte gedaan en flyers verspreid om andere katteneigenaren te waarschuwen. ,,Iedereen vindt het vreselijk.”

21 januari