Bejaarde slachtoffers brute overval Kampen: 'Daders waren door het dolle heen’

VIDEODe slachtoffers kregen bijtende vloeistof in de ogen gespoten en werden vastgebonden aan een stoel. Ondertussen liepen vier mannen met veel geschreeuw door hun woning in Kampen. De verdachten, van 18 tot en met 21 jaar, staan vandaag terecht voor de gewelddadige woningoverval in Kampen.

Een ouder echtpaar van boven de 80 jaar werd aan de Sint Nicolaasdijk met veel geweld beroofd. Volgens de slachtoffers waren drie van hen in de woning ‘door het dolle heen’. ,,De slachtoffers hebben het recht de waarheid te weten’', begon de 18-jarige Souhail B. dinsdag zijn verklaring in de rechtbank. Uit de woorden van hem, van medeverdachten en uit het strafdossier blijkt dat het echtpaar op 21 januari vorig jaar met veel geweld geconfronteerd werd. Terwijl de man bij de voordeur het tafelkleed uitklopte, stormden drie van de vier mannen uit Lelystad de woning binnen.

Bijtende vloeistof

Bij die stormloop viel de man hard op de grond. Er werd geschreeuwd en de vrouw werd op een stoel vastgebonden en kreeg een bijtende vloeistof in haar ogen. Ze kreeg een harde klap op haar borst. Meneer werd naar boven gesommeerd waar de kluis stond.

,,Waar is de 10.000 euro?’' werd meerdere malen geschreeuwd. Kennelijk ging het viertal er van uit dat er veel geld in het huis lag. Er zou zoveel geld liggen dat ze het niet eens konden tellen, zou B. de medeverdachten eerder hebben gezegd. Maar ze verlieten de woning met ‘slechts’ sieraden, waaronder de trouwring van een van de slachtoffers, en een buit van 260 euro. De man moest ook zijn pincode afgegeven.

Vastgebonden

Volgens de slachtoffers waren de drie mannen in de woning ‘door het dolle heen’. Er werd veel geschreeuwd en tegen een kast aan getrapt. Ook de man kreeg een bijtende vloeistof in het gezicht gespoten en ook hij werd met tape vastgebonden. Op zijn armen trof de politie later bloeduitstortingen. Met die buit reed het viertal naar een bank om te pinnen.

Geld voor verslaving

,,Ik heb dat oude wijf geslagen’', zou B. triomfantelijk in de auto gezegd hebben. B. ontkent dat. Hij heeft spijt van wat er is gebeurd, maar ontkent geweld gebruikt te hebben. Dat ontkennen de andere drie ook. B. bekende op de zitting voor het eerst dat hij wel degelijk in het huis is geweest.

Hij was als 17-jarige verslaafd aan lachgas en alcohol en had geld nodig voor zijn verslaving. Alleen dacht hij op weg te zijn naar een inbraak in plaats van een overval, verklaarde hij. De vier verdachten wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Geen van hen zei dinsdagmorgen op de zitting geweld gebruikt te hebben.

De rechtbank in Zwolle trekt de hele dag uit voor de zaak.