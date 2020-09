Bejaarde slachtoffers brute woningoverval Kampen: ‘We wilden genieten van onze oude dag, maar dat is ons afgenomen’

Kamps doet recht De stiefkinde­ren krijgen klappen, maar, meneer de rechter, ‘er gebeurt nooit iets bij ons, dit was een corrigeren­de ruzie’

27 augustus De Kampense kapper had aan een tondeuse en een elastiekje genoeg om tot deze creatie te komen. Rekenend vanuit de nek is er eerst kaalheid tot je op de bovenkant van zijn hoofd ineens een eenzaam eilandje treft. ’n Klein stekje met een palmboompje in het midden. Ik had zelf twee palmbomen met een hangmatje daartussen leuker gevonden. Kan je zeggen dat je de zomer in en op de kop hebt.