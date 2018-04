Bekende onderwijzer en politicus Arend Hengeveld (85) uit Kampen overleden

Wie kent Arend Hengeveld niet? De bekende Kampenaar heeft een lange staat van dienst in het onderwijs, de politiek en de Hervormde kerk. Hij is op 85-jarige leeftijd overleden.

,,Arend had humor, was innemend en had een natuurlijk overwicht. Hij wist wat hij wilde en dat gebeurde ook. Een lastige boodschap kon Arend netjes verpakken, zodat het werd geaccepteerd." Arie Hup (RPF) schreef het in een herinneringsboekje, toen Hengeveld in 1994 afscheid nam van de politiek. Als CDA'er was hij zestien jaar raadslid en acht jaar wethouder, toen dat nog gelijktijdig mocht.

Schooldirecteur

Quote Pauzes waren onder Arend geen halve vergaderin­gen Rennie Meenderink De levens van Hengeveld en Hup liepen sinds de jaren 50 gelijk op. Ze waren onderwijzer op basisschool Eben Haëzer in IJsselmuiden. Later werkten ze op de Willem de Zwijger MAVO in Kampen, waarvan Hengeveld tot 1986 directeur was.

Oud-collega's omschrijven Hengeveld als een man met charisma. Een autoritair leider die de koers bepaalde, maar niemand tegen de borst stootte. ,,Hij gebruikte de kwaliteiten van zijn personeel, was oprecht belangstellend en bood in de pauzes ruimte voor ontspanning. Het waren niet, zoals later, halve vergaderingen", herinnert Rennie Meenderink zich.

Innemend

Quote Arend kapselde de dames direct in Arie Hup Hoewel de gezondheid afnam, verloor Hengeveld zijn manieren niet. Hup merkte het een half jaar geleden: ,,Ook al kon Arend niet veel meer, hij wilde mee op bezoek bij de vrouw van een oud-collega van school. Voor het verzorgingstehuis zaten dames op een bankje. Op zijn innemende wijze kapselde Arend hen direct in. Hij was een heel bijzondere man."

Dankdienst