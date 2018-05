Bekende schoenmaker Willem Bolinde: 'Ik vertrek uit Kampen'

VideoNu schoenmaker op de Oudestraat in Kampen. Straks eigenaar van een bed & breakfast in Duitsland. Willem Bolinde en zijn vrouw Wil maken de stap.

,,We zeiden vroeger wel eens: 'Later als we oud zijn, gaan we op een berg in Duitsland wonen'', lacht Wil over hun vakanties. Niet dat ze nu oud zijn (hij is 59, zij een jaartje jonger), maar dat wonen in Duitsland is een stuk dichterbij gekomen.

In 2003 nam het echtpaar uit de omgeving van Amsterdam de schoenmakerij over. Hebben ze nu een hekel aan het vak? ,,Absoluut niet'', schudt Willem z'n grijze krullen. ,,Maar wel aan het van negen tot zes in de winkel staan.''

Verdwaald

Ergens een b en b beginnen was het plan, maar in Nederland kwamen de plannen niet echt van de grond. Eenmaal in de Harz in Duitsland begon het pas echt te kriebelen - door een stomtoevallige ontmoeting met een ander Nederlands stel. ,,We waren daar een weekend, toen we tussen twee afspraken eigenlijk een beetje verdwaalden'', weten Wil en Willem nog.

De ontmoeting was nog geen jaar geleden. ,,We dachten een kop koffie te doen op een terras. Dat bleek gesloten. Maar de eigenaar was een Nederlander en besloot ons toch die kop koffie te schenken.''

Verbazing

Quote De man was een voormalige Brabantse schoenma­ker Willem Bolinde Eenmaal in gesprek met de man, vielen van beide kanten de monden open van verbazing. ,,Het was een voormalige Brabantse schoenmaker. Die ook nog eens als hobby trompetspelen had, net als ik'', aldus Willem. ,,En met drie zoons, net als wij'', vult Wil haar echtgenoot aan.

Dat contact leidde ertoe dat ook het Kamper schoenmakersechtpaar hun plannen ook wat dichterbij zag komen. ,,Want de stad Altenau waar dit ligt, dat ligt zo mooi daar'', laat het echtpaar de foto's zien. ,,Op vier en een half uur rijden van Kampen.''

Routekaartje

Het routekaartje voor nu is een stuk duidelijker geworden. Eerst de schoenmakerij in Kampen verkopen en dan in datzelfde Altenau ook een bed en breakfast beginnen. Zonder haast te maken met al die plannen, want de schoenmakerij is nog niet zomaar verkocht en blijft sowieso nog wel even open.

Quote Als ze komen filmen, duik ik weg Willem Bolinde ,,Dus je zou het kunnen noemen: misschien vertrek ik'', refereert Willem Bolinde aan het gelijknamig televisieprogramma, waarin Nederlandse echtparen naar het buitenland vertrekken. En nee; aan dat programma gaan ze niet meedoen. ,,Mij leek het leuk'', lacht Wil. Maar Willem leek het niks. ,,Prima als ze komen filmen, maar dan duik ik wel weg.''