Bekendste wijkagent van Kampen volgt na vijftien jaar zijn groene hart

Rotonde in Flevoweg Kampen stuk later klaar dan gedacht

20 mei De oversteek van de Flevoweg bij ’t Ukien zou rond deze tijd al langzamerhand moeten veranderen in een verkeersveilige rotonde. ,,Maar dan moet er niks tegenzitten’’, liet wethouder Geert Meijering eind augustus vorig jaar al weten. Inmiddels is duidelijk dat er wél iets tegenzit, en dat de rotonde een stuk later klaar is dan gedacht.