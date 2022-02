Beleefpark of vitrine? Koers voor manier van terugkeer IJsselkogge naar Kampen nog niet bepaald

De IJsselkogge, die in 2016 uit het water bij Kampen werd getild, wordt sindsdien geconserveerd in Batavialand in Lelystad. Als dat proces in 2024 is afgerond, keert het wrak terug naar Kampen. Voor die tijd moet de gemeenteraad een knoop doorhakken over de manier waarop de kogge aan het publiek tentoongesteld wordt.