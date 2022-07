Belgisch concert in de Nieuwe Toren in Kampen

Vishaakjes, lood en visdraad: eenden en ganzen leggen het loodje in Kamper stadspark

Visdraad om vleugels, stukjes draad met lood om een poot of vastzittende vishaakjes. De Vogelgroep Kampen trekt aan de bel over de vele dieren die ze de afgelopen tijd in het Kamper stadspark verstrikt in visgerei vindt.

4 juli