Bellenscherm tegen plastic soep al eerder in IJssel dan bij Kampen

Volgens Holtland staat de uitvinding van drie zeilsters uit Noord-Holland op de agenda bij de Nederlandse Vereniging van Riviergemeenten en is hen gevraagd om een presentatie te geven. Holtland is voorzitter van de groep die over de IJssel gaat. ,,We kijken of het scherm eerder dan Kampen in de IJssel kan, bijvoorbeeld aan het begin bij Zevenaar", aldus Holtland.