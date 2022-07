Beloning voor gouden tip vernielingen binnenstad Kampen nog niet uitgeloofd

Op Urk is geen WW’er meer te vinden (en de hele regio laat dalende trend zien!)

Slechts 49 mensen in de gemeente Urk ontvingen in juni een WW-uitkering, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Een jaar geleden waren dat er 79, dus er is een daling van 38 procent. Ook binnen de rest van het verspreidingsgebied van de Stentor nam het aantal werkloosheidsuitkeringen flink af.

21 juli