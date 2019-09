Bemiddeling in geschil over recreatiepark Roggebot strandt

Beide organisaties willen de plannen desnoods tot aan de Raad van State aanvechten omdat ze in hun visie zeer nadelige effecten hebben op aangrenzende Natura2000 gebieden. Het plan blijkt ook veel meer te omvatten dan een uitbreiding van het grondgebied voor een nieuwe camping en 125 extra ligplaatsen voor boten. Er is nu sprake van een bungalowpark met 358 recreatiewoningen.

Vorige week dienden beide belangenorganisaties hun bezwaren in tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor de recreatiewoningen. Die is volgens hen onrechtmatig verstrekt omdat geen rekening is gehouden met een uitspraak van de Raad van State over toepassing van stikstofregels. Enkele dagen later zijn de organisaties benaderd door de gemeente met de vraag of ze om tafel wilden met de initiatiefnemers.