Beoogd burgemeester Sander de Rouwe (40) had altijd al een oogje op de Hanzestad: ‘Kampen is het mooiste meisje van de klas’

Burgemees­ters­post Kampen open voor ‘sollicita­ties uit onverwach­te hoek’

24 maart Altijd al burgemeester van Kampen willen worden? Dan is dit wellicht het moment. Want de stad staat open ‘voor sollicitaties uit onverwachte hoek’, staat uitdrukkelijk in de profielschets die is opgesteld voor de opvolger van burgemeester Bort Koelewijn. Die vertrekt per 1 oktober van dit jaar, aan het einde van zijn tweede ambtstermijn.