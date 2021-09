Beoogd Kamper wethouder (CDA) trekt zich net voor benoeming terug

CDA in Kampen schuift Alerieke van der Maat naar voren als opvolger voor wethouder Meijering

25 juni De fractie van het CDA draagt Alerieke van der Maat-Bosma (43) voor als nieuwe wethouder in de gemeente Kampen. De fractie ziet in haar de geschikte kandidaat als opvolger van wethouder Geert Meijering, die begin deze week bekendmaakte na ruim zeven jaar te stoppen als wethouder in de Hanzestad.