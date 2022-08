‘Berend Koster’ brengt de laatste groet aan Berend Koster (1935-2022)

Isala grijpt in bij zoektocht naar nieuwe cardiolo­gen: ‘Gaat te traag’

Ziekenhuis Isala en de in opspraak geraakte vakgroep cardiologie liggen met elkaar in de clinch over welke cardiologen het Zwolse ziekenhuis zou moeten aantrekken. Mede daardoor lopen de wachtlijsten bij het Hartcentrum op. Het bestuur grijpt daarom in bij de sollicitatieprocedure voor nieuwe cardiologen.

25 augustus