Berkmuur Brunnepe na achttien jaar definitief weg als gemeentelijk monument

Weg tussen Kampen en Dronten dit weekeinde dicht, maar daarna eindelijk over nieuwe brug

Het is zover, de nieuwe brug bij Roggebot is open. Maar voordat het wegverkeer er overheen kan, moet het dit weekeinde nog even flink omrijden. De N307 is tussen Kampen en Dronten tot maandagochtend gesloten, zodat de nieuwe brug kan worden aangesloten op de ‘oude N307’ en omliggende wegen.