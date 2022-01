Bert Boerman hoopt dat hij nu eens niet met zijn mond vol tanden zit over dodenweg N50

UPDATE & VIDEO N50 bij Kampen tot in de nacht dicht: opruimen slachtaf­val is knap lastig karwei

Het schoonmaken van de N50 bij Kampen is een flinke klus; het gaat nog tot in het begin van de nacht duren voor de weg begaanbaar is. Op het asfalt ligt sinds het eind van de middag slachtafval, afkomstig uit een gekantelde vrachtwagen. Dit soort drab is slecht voor het wegdek. Er is dus meer nodig dan een shovel.

11 oktober