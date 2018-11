Bert krijgt loon op eigen rekening dankzij beschutte werkplek in Kampen

Planken vastboren. Latje eronder vast nieten. En op de grote stapel. Als een geoliede machine zet Bert Koch een houten kistjes in elkaar. Hij gunt zichzelf amper tijd om te praten. Hij houdt het tempo hoog in de werkplaats van zorgorganisatie PGVZ in Kampen, want dagelijks maakt hij 30 á 40 kisten. In totaal worden er 950 - gevuld - weggegeven als kerstpakket.