Berucht parkeerdek Buitenhaven blijft nog wel even dicht

Dat wat cryptische antwoord gaf verantwoordelijk wethouder Geert Meijering (CDA) maandagavond in de commissie Ruimtelijke Ordening op vragen van GBK-commissielid Henk Prinsen. De parkeergarage levert sinds de opening in december 2018 voortdurend problemen op; in het voorjaar bleken de betonnen voegen van de garage los te liggen en moesten die worden vervangen. Afgelopen zomer bleek dat lekkage in het onderste deel van de ‘blundergarage’ voor hardnekkige vlekken zorgde op geparkeerde auto’s, waarna de gemeente dit deel van het parkeerdek afsloot en onderzoek liet doen naar de oorzaak en de oplossingen van die lekkage.

Dat onderzoeksrapport is er inmiddels, maar de gemeente wil nog niet zeggen wat daar precies in staat. Commissielid Prinsen vroeg zich maandagavond hardop af hoe lang de afsluiting van het parkeerdek nog gaat duren, maar wethouder Meijering gaf aan dat er voorlopig nog geen zicht is op een oplossing. Over de vervolgvraag of het een juridische of een bouwkundige oorzaak is, moest Meijering zichtbaar even na denken. ,,Beiden’', was uiteindelijk het antwoord van de wethouder.