Beruchte N50 tussen Emmeloord en Zwolle weer vrij van drab uit gekantelde vrachtauto vol slachtafval

KAMPS DOET RECHT Bestuurder (21) uit Kampen wil niet blazen. En dan gaat het mis: ‘Het werd zwart voor mijn ogen’

6 oktober Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het weigeren van een ademanalyse.