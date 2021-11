Bestelbusje belandt in de sloot: kilometers file op N50 bij Kampen, bestuurder komt met de schrik vrij

Vogelgriep maakt miljoen slachtof­fers en dat is nog maar het begin: ‘Als ik een gans zie, krijg ik de bibbers’

In korte tijd werden drie pluimveebedrijven in Zeewolde uitgeschakeld door vogelgriep. Het virus trekt inmiddels een spoor van ellende door Nederland en in een jaar tijd werden een miljoen kippen en eenden gedood. Maar de maatschappelijke weerstand groeit, net als de zorgen. Is er een oplossing tegen de vogelgriep? ,,Als ik een gans zie overvliegen, krijg ik de bibbers.”

13 november