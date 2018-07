Betere relatie Kampen en IMpact moet meer mensen aan baan helpen

Succes

Of de uitvoering een succes is, is niet te meten. Kampen kan de vinger niet aan de pols houden, omdat niet is vastgelegd hoeveel inwoners met een beperking jaarlijks aan een baan moeten worden geholpen. Die situatie is inmiddels veranderd, stelt wethouder Jan Peter van der Sluis. ,,Er is afgesproken om jaarlijks minimaal zestig trajecten op te zetten."