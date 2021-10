Betsy Bottenberg (74) uit IJsselmuiden staat al zestig jaar op de markt maar weet van geen ophouden

Bachar en Ruba woonden al in azc Dronten terwijl hun vijf kinderen nog vastzaten in Syrië: ‘Wanneer kom je ons halen, papa?’

6 oktober De wachttijd voor gezinshereniging van Syrische statushouders is weliswaar teruggelopen tot een half jaar, maar dat is nog altijd veel te lang. Dit stelt Vluchtelingenwerk Nederland. Een van gezinnen die daardoor in de problemen zijn gekomen, is dat van Bachar en Ruba Zieno, statushouders in Dronten.