Bevolking vorig jaar in bijna alle gemeenten in Oost-Nederland toegenomen

De huidige bevolkingsgroei is de grootste sinds het begin van deze eeuw. De laatste keer dat de bevolking in een vergelijkbaar tempo groeide was in 1975, ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname. In 1975 was ongeveer de helft van de groei afkomstig van buitenlandse migratie, in 2019 was dat meer dan 85 procent. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.