Bewoners in Kampen kunnen terug naar huis nadat gaslek ze uit appartementencomplex jaagt

UPDATEVanwege een gaslek zijn in Kampen donderdag meerdere woningen ontruimd geweest. Aan het eind van de middag werd het lek gedicht en konden de bewoners hun woning weer in.

De hulpdiensten kwamen donderdagmiddag even na half vier in actie omdat mensen in de Lelystraat in Kampen een gaslucht roken. De situatie werd groot aangepakt: een appartementencomplex moest worden ontruimd. Er zijn in totaal twintig woning in dat complex, waarvan er twaalf ontruimd zijn geweest.

Ter plaatse vertelde Maurice van Zoelen, woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland, dat het gaslek in de kruipruimte van de flat zou hebben gezeten. ,,Netbeheerder Enexis heeft een gat gegraven om een leiding af te sluiten en dat is gelukt.” Door natuurlijke luchttoevoer vervloog het vrij gekomen gas. Daardoor was er al snel geen gevaar meer, liet Van Zoelen weten.

Verder vertelde de woordvoerder dat de bewoners buiten even moesten wachten. Rond half zes kon een eerste deel zelfstandig weer naar binnen. Een ander deel keerde terug onder begeleiding van de brandweer, die in die huizen voor de zekerheid nog een extra meting uitvoerde. Later op de middag meldde de veiligheidsregio via Twitter dat het nog enkele uren zou duren voordat Enexis de bewoners weer van gas kon voorzien.

Boodschappen

Voor de eerste metingen hadden bewoners eerder op de middag hun sleutel moeten afgeven, bevestigt een vrouwelijke bewoner van het complex. ,,Ik kwam terug van boodschappen doen en toen rook ik een gaslucht. Eerder deze week rook ik dat ook al, maar nu was het zo sterk dat ik vond dat ik iets moest doen.”

De bewoonster belde DeltaWonen, de eigenaar van de appartementen. Die schakelde vervolgens de brandweer in. De brandweerlieden konden de boel met de netbeheerder uiteindelijk oplossen. Volgens de bewoonster was het over het algemeen een rustige situatie: ,,Er was geen paniek.”

Volledig scherm De acties van de hulpdiensten zorgden voor verkeershinder. © Ginopress

Verkeer

Vanwege die werkzaamheden was de Wederiklaan afgesloten: dat zorgde voor behoorlijk oponthoud voor het verkeer tussen tussen de Cellesbroekweg en de Jacob Catsstraat. Even na half zes werd de weg weer vrij gegeven.

