Bewoners Margaretha Kampen bezorgd over besmetting door bezoekers

Corona in de regio: Miljoenen voor cultuursec­tor, coronakwij­ler de cel in na bezoek aan prostituee bij Oldebroek

15 april Oost-Nederland zit nu een maand in de coronacrisis. We zien tal van mooie initiatieven, maar intussen is er elke dag ook weer verdriet en bezorgdheid om mensen die ziek worden of overlijden. Ook vandaag volgen we alle corona-ontwikkelingen in ons liveblog.