Bewoners van De la Sablonièrekade in Kampen willen verbod voor ‘levensgevaarlijke’ trekkers

Zomerslui­ting De Steur verraste ook gemeente Kampen: ‘Dit is nooit afspraak geweest’

De sluiting van zwembad De Steur in Kampen op dinsdag en donderdag in de eerste drie weken van augustus, zijn voor de gemeente Kampen aanleiding voor overleg met exploitant Optisport. ,,We hadden er van tevoren over in kennis gesteld willen worden’’, zegt sportwethouder Bas Wonink.

25 augustus