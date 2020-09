Bewoners vrezen voor hun uitzicht en geluidsoverlast door nieuwbouwplannen in het hart van IJsselmuiden

update Weer horecagele­gen­heid aan de Plantage in Kampen gesloten vanwege overtreden coronare­gels

24 augustus Opnieuw heeft een ondernemer aan de Plantage in Kampen de deuren van een café moeten sluiten vanwege het niet voldoende naleven van de corona-regels. Grand - Café Efes is in de nacht van zaterdag op zondag door de Veiligheidsregio IJsselland tot nader order gesloten. Twee andere zaken kregen een ‘ernstige waarschuwing', zegt burgemeester Bort Koelewijn.