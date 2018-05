Bewonersraad deltaWonen reanimeert buslijn 11 in Kampen

Boven lijn 11 hangen donkere wolken. De provincie Overijssel wil er vanaf. De lijn is onrendabel: de kosten te hoog, het aantal reizigers te laag. In 2015 bleek de lijn per jaar 750.000 euro te kosten. Het gemiddeld aantal reizigers per dag was 380 personen. Slechts 15 procent van de kosten werd terugverdiend door kaartverkoop.

Alternatief

Ondanks de weinige gebruikers, blijkt de lijn populair te zijn. Als de bussen vaker en meer op tijd gaan rijden, dan willen meer mensen de bus gebruiken, bleek vorig jaar uit een enquête van de bewonersraad. De spreekbuis namens de huurders van de woningcorporatie nam de handschoen op, bedacht een alternatief voor lijn 11 en presenteerde die aan de provincie Overijssel.

,,De lichten staat op groen", zegt secretaris Roy Dekker, secretaris van de bewonersraad. ,,Ons plan is om de huidige lijn 11 in twee te splitsen." De kern: een grote bus waar het moet, een kleine bus waar het kan. ,,Door het noorden van Kampen, zoals de Hanzewijk en Cellesbroek, willen we een grote bus laten rijden. Per dag maken honderden reizigers gebruik van lijn 11", weet Dekker.

Buurtbus

's Avonds en in het weekend kan op dit traject een kleinere bus rijden. Zoals op 'west' structureel moet gebeuren, stelt Dekker: ,,In de Flevowijk en De Maten is het rustiger en willen we een soort buurtbus laten rijden. Die wordt bestuurd door herintreders, bijvoorbeeld uit de bijstand."

Uitsluitsel

Door het alternatief dalen de kosten en is de dienstregeling aantrekkelijker, vindt Dekker. Na een somber begint, vindt hij dat de gesprekken met de provincie Overijssel de goede kant opgaan. Dekker krijgt de indruk dat het alternatief werkelijkheid wordt. Overijssel bevestigt dat er gesprekken zijn over de uitvoering, ook met Connexxion en de gemeente Kampen. plaatst een kanttekening. Maar: ,,Er is dus op dit moment nog geen uitsluitsel over de uitkomst."