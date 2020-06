Bewusteloos schoppen van man (37) uit Nieuwleusen in Kampen heeft mogelijk gevolgen voor carbidschieters

Waarom nieuwe bewoners in Hasselt wel welkom zijn in het verzor­gings­huis, maar in Heerde niet

10:09 Het aantal mensen op wachtlijsten voor verzorgingshuizen groeit. Tegelijkertijd zijn er meer lege kamers in verpleeghuizen als nooit tevoren. In Hasselt zijn daarom vanaf deze week weer nieuwe bewoners welkom, maar in de andere door corona zwaar getroffen plaats Heerde nog niet.