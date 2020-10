Bezorgdheid over groeiend gevoel van onveiligheid in Kamper binnenstad

update Gerichte explosie vernielt raam zorginstel­ling Kampen

25 september Een gerichte explosie heeft op de vroege vrijdagochtend de etalageruit van een koffiezaak aan de Oudestraat vernield. De harde knal was volgens buurtbewoners rond kwart over één afgelopen nacht te horen, in de etalageruit is duidelijk een rond gat te zien waar de explosie zich heeft voorgedaan.