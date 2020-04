Bezorgende winkels en horeca in coronatijd verzameld op Kamper website

Restaurants en winkels die in coronacrisistijd bezorgen staan in Kampen bij elkaar op een website. ‘De binnenstad komt naar je toe‘ is het motto van bezorgeninkampen.nl.

Bezorgeninkampen.nl is onderdeel van de website van Kampen Marketing die al jaren in de lucht is voor alles wat er te doen is in de gemeente. ,,In deze bijzondere tijd moeten we elkaar een beetje extra helpen’’, vindt Kampen Partners die haar website daarom heeft opgetuigd met een extra sectie. Door het coronavirus zijn veel mensen aan aan huis gebonden, restaurants zijn gesloten. ,,Maar winkels en restaurants komen nu bij mensen thuis. Ze willen mensen helpen, hoeven geen voorraden weg te gooien en ondernemers verkleinen hun inkomstenverliezen’’, laat binnenstadsmanager Leo Hoksbergen weten.

Op de website staat een lijst van ondernemers die nu bezorgen. Bij elke zaak staat hoe dat mensen producten, eten of drinken bij zich thuis kunnen krijgen en hoe dat geregeld kan worden: via een website, telefonisch of via mail. Nog dagelijks komen er nieuwe aanbieders bij. Ondernemers kunnen een steuntje in de rug nu goed gebruiken, zegt stadsmarketeer Roelof Tameling. ,,Door het corona-virus zakt de omzet van winkeliers en horecaondernemers als een baksteen, de winkelstraat is leeg en de winkels zelf ook. Hiermee geven we in Nederland goed gehoor aan het advies om binnen te blijven, maar gezellig winkelen of uit eten gaan is nu even niet aan de orde.