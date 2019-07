Bezwaren tegen sloop Bovenhaven-villa in Kampen van tafel geveegd

Of het inderdaad zo snel gaat, durft wethouder Albert Holtland te betwijfelen. ,,Over zes weken is er een punt waarop je zegt: we zouden kunnen slopen. Theoretisch.’’ De bezwaren tegen de sloop van de villa waren ingediend door de Stichting Stadsherstel, het Cuypersgenootschap, de Erfgoedvereniging Heemschut en één omwonende. De bezwaarschriftencommissie oordeelt dat de gemeente voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat na de sloop van de villa een nieuw bouwwerk zal verrijzen en verklaarde de bezwaren ongegrond.

De gemeente neemt het advies van de bezwaarschriftcommissie over. De komende zes weken krijgen de bezwaarmakers de kans om in beroep te gaan. Mochten ze dat niet doen dan is de door de gemeente gewenste sloop weer een stuk dichterbij gekomen. Mochten de bezwaarmakers wel in beroep gaan, dan zou dat zomaar een vertraging van een maand of negen kunnen opleveren, aldus de gemeente.

Kraker

Ondanks de meer dan gehavende aanblik van de villa is er volgens de wethouder geen sprake van een onveilige situatie en zou er ook geen sprake zijn van overlast. ‘Niet veelvuldig’ althans, aldus Holtland. De gemeente gaat er nog altijd van uit dat er sprake is van één officiële bewoner. Dat er in toenemende mate sprake is van meubels en andere spullen die rondom de villa worden geplaatst, is Holtland wel bekend. Ertegen optreden is hij voorlopig niet van plan. ,,Misschien proberen we het straks in één keer te doen. Dat we zeggen: het is tijd om te vertrekken, wil je het oppakken en meenemen.’’