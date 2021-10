Biblebelt blijkt besmettingsbrandhaard: Staphorst noteert flinke piek

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op. Met name in de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad lager ligt dan in andere regio’s, stijgt de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen haast explosief.

In Staphorst zijn de afgelopen week 231 mensen positief getest op corona. Geen enkele gemeente in Nederland kwam in diezelfde periode, in verhouding tot het aantal inwoners, ook maar in de buurt bij dit getal. Ter vergelijking: de gemeente Zandvoort meldde vorige week periode 9 positieve coronatestuitslagen. De Noord-Hollandse badplaats is qua inwoneraantal vergelijkbaar met Staphorst (17.144 om 17.285), maar niet wat betreft vaccinatiegraad (80 procent om 56 procent).

Omgerekend naar het aantal inwoners telde Staphorst afgelopen week bijna 1188 positieve tests per 100.000 mensen. Dat is een stijging van 173 procent ten opzichte van de week ervoor. Het aantal positieve testuitslagen steeg in Zwartewaterland met 227 procent en ook in Barneveld, Nunspeet, Kampen, Oldebroek, Putten en op Urk groeide de hoeveelheid coronagevallen.

Andere gemeenten in de Refoband zagen eveneens een toename in het aantal positieve testuitslagen. Altena (West-Brabant) nam een stijging waar van 176 procent en Scherpenzeel (Gelderland) registreerde een plus van bijna 70 procent. De gemeente Renswoude (Utrecht) noteerde een enorme uitschieter: 340 procent.

Vaccinatiegraad

Bijna 83 procent van de volwassen Nederlanders is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. Dat percentage ligt beduidend lager in strenggelovige gemeenten, zoals Nunspeet (69 procent), Barneveld (68 procent) en Staphorst (56 procent). Op Urk is prikgraad het laagst: daar is 30 procent van de inwoners volledig gevaccineerd.

In Nederland behoren zo’n 250.000 mensen tot bevindelijk gereformeerde kerken, waar religieuze bezwaren tegen vaccinatie leven. Driekwart van hen woont op de Biblebelt. Hoewel het gaat om ‘slechts’ 1,5 procent van de totale bevolking, kan de vaccinatieweigering leiden tot gevaarlijke situaties. Bevindelijk gereformeerden wonen namelijk veelal geclusterd bij elkaar en hebben veel onderling contact, waardoor het virus zich makkelijk binnen de groep verspreidt. Het doormaken van een infectie zorgt weliswaar voor een tijdelijke bescherming, maar bij een dergelijke opbouw van groepsimmuniteit lopen ouderen en zwakkeren veel risico. Ook is de kans groter op een ernstig ziekteverloop en ziekenhuisopname.

Landelijke weekcijfers

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 15.742 positieve tests, gemiddeld bijna 2250 per dag. In de week ervoor waren er 11.557 nieuwe gevallen. Op weekbasis is het aantal positieve tests met 36 procent gestegen. Dat is de snelste toename sinds 19 juli, de piek van de vierde golf.

