Bibliotheek in IJsselmuiden opent voorzichtig de deuren, maar alleen senioren zijn welkom

De heropening van de bibliotheek in het Kulturhus is een voorzichtige: alleen senioren zijn tot 1 september welkom tijdens seniorenochtenden. Iedere maandag en donderdag is de bieb tussen 9.00 en 12.00 uur open.

De hoofdvestiging van de bibliotheek, in de Stadskazerne, is sinds 11 mei weer open. Door alle coronamaatregelen die de bibliotheekmedewerkers moeten uitvoeren, was het niet haalbaar om ook de vestiging in IJsselmuiden te openen. Dat had mede te maken met de ‘quarantaine-tijd’ voor boeken, de tijd dat een boek niet uitgeleend kan worden en in ‘quarantaine’ moet. Die tijd is nu verkort, schrijft een medewerker van de bibliotheek in een persbericht. Daarmee komt er ruimte om een kleine groep lezers weer te verwelkomen in de IJsselmuider vestiging.