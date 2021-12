Bij Boer Pelleboer in Mastenbroek boert de grutto wél (redelijk) goed

Het Weidevogelbeleid in Nederland werkt niet, zo constateerde de Algemene Rekenkamer deze week in een rapport genaamd ‘Waar is de grutto?’. Aan de subsidie voor de weidevogels kan het niet liggen, die steeg de afgelopen 20 jaar van 4 naar 33 miljoen euro. Maar het aantal broedparen van de grutto’s daalde in diezelfde tijd van 60.000 naar 30.000. Bij Henk Pelleboer in de Polder Mastenbroek gaat het al jarenlang juist goed met die grutto’s. Zo goed zelfs dat hij er in de zomermaanden ‘weidevogel safari’s’ naar toe kan organiseren onder de noemer ‘Boer Pelleboer’. Zijn gouden tips voor het behoud van de grutto? Letten op de waterstanden in de weilanden, maaien met beleid, de consument ertoe overhalen meer biologische producten te kopen en de kat in de gaten te houden. En als de grutto’s slim zijn, vliegen ze straks niet via Frankrijk terug.