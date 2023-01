Bij deal voor voedselbank spint zowel Kampen als vastgoedbaron garen: ‘Weer netjes gedaan, hè?’

Buren vieren feest, grote prijs van Postcode Loterij valt op Zwolse postcode: ‘Onwerke­lijk hoeveel geluk wij hebben’

Zwollenaren die de postcode 8032 GP hebben én meespelen in de Postcodeloterij kunnen juichend het nieuwe jaar ingaan. De gelukkigen in de straat Amer in de wijk Aa-landen verdelen een prijs van 100.000 euro. ,,Een wonder dat ons te wachten stond.”

11:00