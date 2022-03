Bij dit tankstation in Kampen tank je vandaag één uur lang voor prijzen van twintig jaar geleden

De brandstofprijzen schieten momenteel door het dak, maar daar is vanochtend in Kampen een uur lang even niks van te merken. Bij één tankstation in de stad kun je dan namelijk tanken voor de prijzen van 20 jaar geleden. Het is een ludieke jubileumactie van tankstationketen TinQ. Die verwacht grote drukte en heeft alvast voorzorgsmaatregelen genomen.

Twintig jaar geleden gooide je je benzineauto nog vol voor €1,171 per liter en een dieselauto voor €0,860 per liter. Inmiddels zijn dat alleen maar prijzen om van te dromen, zo bleek eerder deze week. Toen werd duidelijk dat de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine alleen maar verder omhooggaat.

Veel lagere prijs

Bij de onbemande vestiging van TinQ aan de Ambachtstraat in Kampen kun je maandag tussen 11.00 en 12.00 uur tanken voor de prijs van twintig jaar geleden. Dus niet voor die ruim 2 euro van nu, maar voor de veel lagere prijs uit 2001. Voor automobilisten een korting van meer dan één euro per liter. Het is één van de veertig vestigingen waar TinQ de actie gaat houden, vanwege zijn 20-jarig jubileum.

Van 7 tot en met 11 maart worden er per dag vier tankstations in Nederland uitgekozen waar de actie één uur lang geldt. Op 13 maart gaat het om twintig tankstations op één dag, waar ook een uur lang tegen een extreem lage prijs de auto volgegooid kan worden. Een dag van tevoren wordt via de app en site van het bedrijf bekendgemaakt op welke locaties het de volgende dag raak is. De actietijden kunnen per tankstation verschillen.

Volledig scherm Brandstofprijzen schieten als een raket omhoog. Dit zijn de prijzen die automobilisten nu doorgaans op de borden zien staan. © Caspar Huurdeman

Enorme drukte

TinQ verwacht een enorme toeloop en files naar de uitgekozen locaties, waaronder in Kampen, en heeft alvast voorzorgsmaatregelen genomen. Er wordt een gecertificeerde verkeersregelaar ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Ook is er steeds een personeelslid van het bedrijf aanwezig.

Marketingmanager Paul Derhaag verwacht dat de actie een succes gaat worden en geeft aan dat er alles aan wordt gedaan om extreme drukte bij de pomp te voorkomen en er zo voor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de actie. Zo is er bij het uitkiezen van de veertig locaties gekeken of ze groot genoeg zijn, zodat iedereen netjes de locatie op kan komen en weer kan verlaten.

Volgens het bedrijf is het ook de eigen verantwoordelijkheid van de automobilisten om op een goede manier bij de pomp te komen en weer weg te gaan. Er is vooraf geen contact geweest met de gemeente Kampen over de actie. In de actievoorwaarden die TinQ op zijn website heeft gepubliceerd staat dat vrachtwagens en tractoren uitgesloten zijn van de actie en dat het niet is toegestaan om jerrycans te vullen tijdens de actietijden.

