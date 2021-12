Bij Klaas in Kampen is het altijd wel een beetje kerst en Dolly Parton is nooit ver weg

Boosteren kan voorlopig nog niet in Kampen, maar is wel een optie als extra locatie

Wie in aanmerking wil komen voor een boosterprik in Kampen, zal bijna altijd de gemeentegrens over moeten. De GGD ‘boostert’ voorlopig alleen nog maar in Deventer, Hardenberg en Zwolle. Kampen zit daar (nog) niet bij, iets waar burgemeester Sander de Rouwe wel om heeft gevraagd bij de GGD.

16 december