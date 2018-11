Bijtende vechthond Royce uit Kampen wordt afgemaakt

Meegesleurd

De twintigjarige Marissa was in augustus bij een vriendin op bezoek toen diens hond haar te grazen nam. Royce beet vanuit het niets in haar achterhoofd en sleurde haar vervolgens mee door het huis aan de Nassaustraat. Vervolgens werd ze ook nog in haar gezicht en arm gebeten door de Amerikaanse staffordshireterriër. Marissa liep zware verwondingen op aan haar hoofd en arm. Haar ongeboren kind bleef ongedeerd. Royce rende de tuin in, werd bij de kladden gegrepen en in beslag genomen door justitie. Het incident had veel impact. Buurtbewoners meldden dat de bewuste hond al eerder bedreigend zou zijn geweest.