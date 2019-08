Bikkels van Kampen goed bij kas na succesvolle actie

Dat betekent dat het orkest, een initiatief van het Kamper Jachthoornkorps, binnenkort niet langer hoeft op te treden in regenjassen en plastic hoedjes van de budgetwinkel. Kleermaker Nur in de Geerstraat kan dankzij de actie en bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, stichting CAS en het VSB fonds, nu aan de slag met het naaien van echte uniformen. De maten van de orkestleden zijn hiervoor inmiddels opgenomen. Op 5 oktober moet alles klaar zijn.

Onzeker

Een beetje onzeker was ambassadeur René Diender van de Bikkels wel over de actie. „Het leek ons supergaaf dat heel Kampen de Bikkels zou steunen, maar het was wel een gok want dit was nog niet eerder gedaan.”